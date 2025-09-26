موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. والإجازات الرسمية المتبقية

كتب- عمرو صالح:

يبحث الكثير من موظفي القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2025، المنتظر إقرارها خلال الأيام المقبلة وذلك بهدف ترتيب أمور حياتهم للإستمتاع بها سواء بالخروج إلى أماكن التنزه او السفر مع العائلة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بالقطاعين العام والخاص حيث يوافق يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس 9 أكتوبر وتمتد إلى السبت 11 أكتوبر 2025.

ويحصل العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة على عطلة رسمية مدفوعة الأجر خلال هذه الإجازة.

