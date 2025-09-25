نشرت وزارة النقل، صورًا وفيديو لأعمال تنفيذ كوبري "خور مايو"، الذي يُعد الأعلى في مصر من حيث الارتفاع، حيث يصل ارتفاع بعض أعمدته إلى 90 مترًا.

ويُعد الكوبري من أبرز الأعمال الصناعية في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح)، حيث يربط بين ضفتي جبلين يفصل بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة مايو، ليمر عليه مسار القطار السريع.

ويتكون الكوبري من 9 محاور، بطول إجمالي 550 مترًا للأعمال الخرسانية، وعرض 14 مترًا، ويصل الارتفاع في اثنين من محاوره إلى 80 مترًا، بينما تتدرج باقي المحاور في الارتفاع حسب تضاريس الجبلين.