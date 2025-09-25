مد فترة صرف الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي لهذا الموعد

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مد الموسم الصيفي المخصص لاستلام الأسمدة بواقع 10 أيام جديدة، بحيث ينتهي في 10 أكتوبر المقبل بدلًا من 30 سبتمبر الجاري، كما كان مقررًا من قبل اللجنة التنسيقية للأسمدة في اجتماعها الأخير.

وقال وزير الزراعة إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة للتيسير على المزارعين وضمان استكمالهم حصصهم من الأسمدة المستحقة، وتجنب حدوث أي اختناقات خلال عمليات التوزيع، لافتًا إلى أنه تم توجيه كافة الجمعيات الزراعية والإدارات المعنية لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة وسرعة الانتهاء من تسليم الحصص المتبقية قبل الموعد المقرر.

وأشار فاروق إلى أن القرار يستهدف تمكين المزارعين من استلام كافة احتياجاتهم من الأسمدة المدعمة اللازمة، بما يؤكد التزام الدولة الكامل بمساندة المزارع المصري وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، فضلًا عن دعم المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة لن تدخر جهدًا في إزالة أي عقبات قد تعترض مسيرة دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد على أن تطبيق منظومة الحوكمة يتم من خلال سياسات واضحة للرقابة والتوزيع بكل شفافية ودقة، لضمان وصول الأسمدة في الأوقات المناسبة، بما يضمن استقرار العملية الزراعية، مؤكدًا سرعة الانتهاء من أعمال الصرف قبل الموعد الجديد لتمكين المزارعين من القيام بدورهم الحيوي في التنمية الزراعية.