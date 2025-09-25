محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: من لا يحقق مطالب الناس يترك مكانه



شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل بحزم مع مخالفات البناء والتعديات على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات الفورية لردع المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.



وأكد المحافظ خلال حديثه أن أي تقصير أو إهمال في أداء المهام الوظيفية لن يتم التسامح معه، مشيرًا إلى وجوب محاسبة الموظفين المقصرين وتحويلهم للتحقيق.



وأضاف أن المحافظة لن تتهاون في متابعة جودة الأداء في جميع القطاعات، وأن المرحلة الحالية تتطلب جهودًا مضاعفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار النجار إلى أن جولته المفاجئة بحي بولاق الدكرور لن تكون الأخيرة، حيث سيتم تكرار الجولات دوريًا لمتابعة حالة الشوارع والتواجد الميداني المستمر، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مسؤول يثبت تقصيره في العمل.



وقال المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية: "اللي مش قادر يبذل أقصى جهد في العمل يواكب وتيرة التطوير اللي الدولة بتشهدها.. يتفضل يسيب مكانه للي يقدر يحقق مطالب الناس".



وأكد المهندس عادل النجار أن التواجد الميداني المستمر يُسهم في رصد المشكلات بشكل مباشر وسرعة التعامل معها، مضيفًا أن المواطن لن يلمس تحسن الخدمات إلا بجهود فعلية على الأرض.



ولفت إلى أن معيار الاستمرار في العمل التنفيذي هو القدرة على خدمة المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة تعكس التطوير الفعلي في مستوى الخدمات.





