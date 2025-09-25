تفاصيل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمحافظ القليوبية

القاهرة - مصراوي:

التقى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمد السيد الشاذلي، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، بالمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أمس الأربعاء، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين نقابة الصحفيين والمحافظة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات التي تهم الصحفيين بالمحافظة، وعلى رأسها تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أعضاء النقابة، خاصة أن محافظة القليوبية تضم أكثر من 600 صحفي.

كما تناول اللقاء بحث سُبل مواجهة ظاهرة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، والتنسيق المشترك لملاحقة الكيانات الوهمية ومنتحلى الصفة، والتأكيد على ضرورة التعامل مع الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين، أو مندوبي الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفى إطار التجهيز لمكتب الإتصال الخدمى بنقابة الصحفيين، تم الاتفاق على آلية واضحة للتعامل مع طلبات الزملاء الصحفيين وأسرهم وتخصيص مكتب محدد للتعامل مع تلك الطلبات بشكل منظم.

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء موسع لصحفيي القليوبية مع المحافظ وبحضور نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، بمكتبة مصر العامة في موعد يُعلن لاحقًا، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم.

وشمل اللقاء كذلك مناقشة التعاون في مجال تدريب موظفي ديوان عام محافظة القليوبية، إلى جانب تخصيص مركز إعلامي رسمي للصحفيين داخل المحافظة، يسهم في تسهيل أداء عملهم وتوفير بيئة مهنية ملائمة.

من جانبه، رحّب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بكافة مطالب النقابة، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع نقابة الصحفيين، وتيسير مهمة عمل الزملاء الصحفيين بالمحافظة.