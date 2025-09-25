في اليوم الثاني.. 99 عضوًا ينهون إجراءات استخراج بطاقات مجلس الشيوخ

أنهى نحو ٩٩ عضوا بمجلس الشيوخ، إجراءات استخراج كارنيه العضوية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الشيوخ للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وتتضمن إجراءات العضوية، عددا من الخطوات، تبدأ ببصمة الوجه ثم ملء استمارة العضوية، ثم التصوير الفوتوغرافي، ثم ملء إقرار الذمة المالية، ثم استلام الحقيبة البرلمانية، ثم تسجيل رغبات اللجان النوعية.

ويستقبل مجلس الشيوخ الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

وبالأمس، قام المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتسليم بطاقات العضوية إلى الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي)، وسط أجواء ودية سادها الترحيب والتقدير.