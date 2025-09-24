كشف اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان المصرية، أن ميليشيات الحوثي نفذت هجومًا بطائرة مسيّرة استطلاعية تمكنت من اختراق منظومة الدفاع الجوي التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة أحد الفنادق في مدينة إيلات، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا، إضافة إلى وقوع أضرار محدودة في بعض المباني والشوارع.

أوضح "كبير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحوثيين يتبعون استراتيجية جديدة في استهداف مدينة إيلات نظرًا لكونها منطقة سياحية تفتقر إلى حماية فعّالة من الدفاعات الجوية، مشيرًا إلى أن الإصابات رغم عددها لم تكن خطيرة.

وأضاف مستشار كلية القادة والأركان أن العملية الأخيرة تعد الأكثر تسببًا في إصابات خلال الشهر المنصرم، لافتًا إلى أن هجومًا سابقًا قبل نحو 20 يومًا أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ومقتل مسؤول إسرائيلي.

وتابع كبير موضحًا أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعاني من قصور ملحوظ منذ 3 أشهر نتيجة العمليات المتبادلة مع إيران، إضافة إلى نقص في الصواريخ المتقدمة القادرة على رصد واعتراض الطائرات المسيّرة صغيرة الحجم.

وأشار الخبير العسكري إلى أن تكثيف الهجمات الحوثية على مدينة إيلات يستهدف بالأساس الضغط على إسرائيل عبر ضرب مناطقها السياحية، رغم أن الخسائر المادية والبشرية لا تزال في نطاق محدود نسبيًا.

