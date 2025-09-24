شهد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، استقبال أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الثاني (2025 - 2030)، وتسلموا بطاقات العضوية من الأمانة العامة للمجلس استعدادا لمباشرة عملهم البرلماني، وهم النواب: حنان وجدي، وأحمد الحمامصي، ويوستينا رامي چورچ، وأحمد سيد، والحسيني الليثي، وأحمد عبداللاه، وجمال عباس، وسامح السادات، ومحمد محسن، وسارة نخلة، وعماد بركات.

واستقبل المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورحب بهم، ثم قامت الأمانة العامة للمجلس بإنهاء الإجراءات للأعضاء وتسليمهم بطاقات العضوية.

وحرص عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الفصل التشريعي الأول الذي تنتهى مدته خلال أيام، وهم النائب أكمل نجاتي، والنائب علاء مصطفى، والنائب محمد عزمي، على التواجد والحضور اليوم لاستقبال زملائهم النواب الجدد في المجلس بالفصل التشريعي الثاني، في رسالة ولافتة طيبة تعكس روح التعاون والمحبة بين الأعضاء وانتمائهم لكيان التنسيقية، وأن برلمان بمفهوم جديد ، وسياسة بمفهوم جديد ، ليست مجرد شعارات ، بل واقع تمارسه التنسيقية ، حيث أكدوا أنهم سيقدمون الدعم والتعاون لزملائهم.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، أنهم سيواصلون دور زملائهم في الفصل التشريعي الأول ويؤدون عملهم البرلماني في الفصل التشريعي الثاني على أكمل وجه بما يحقق ويخدم الصالح العام للوطن والمواطن.

