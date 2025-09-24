نظمت وزارة الصحة والسكان برنامجًا تدريبيًا مكثفًا استهدف الصحفيين المتخصصين في تغطية الشؤون الصحية ومسؤولي الإعلام بالمركز الإعلامي للوزارة، بهدف تعزيز مهاراتهم في تبسيط المعلومات الطبية ونقلها بدقة ووضوح للجمهور.

أقيم البرنامج بالشراكة مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر وبرنامج التنمية المهنية بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج امتد على مدار يومين، وشمل جلسات نظرية وعملية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الإعلاميين.

تناولت الجلسات موضوعات مثل صياغة الأخبار الصحية، تحليل الأبحاث العلمية، وكتابة المحتوى العلمي بأسلوب يناسب الجمهور غير المتخصص، مع التركيز على تقديم المعلومات بصريًا بطريقة جذابة ومبسطة.

كما ركزت الجلسات على التحقق من صحة المحتوى العلمي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد القصص الصحفية، وذلك لتطوير قدرات الصحفيين في تغطية القضايا الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع الوزارة والجامعة الأمريكية، بهدف تمكين الصحفيين من التعامل مع القضايا الصحية بدقة ومسؤولية.

وأشار إلى أن جائحة «كوفيد-19» أظهرت الدور الحيوي للإعلام في تعزيز الوعي الصحي وتوجيه السلوكيات، مما يبرز أهمية تدريب الإعلاميين ليكونوا شركاء فعالين في حماية صحة المجتمع.

بدوره، أكد الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم، على أهمية استثمار المتدربين للمهارات المكتسبة في تطوير أداء مؤسساتهم الإعلامية.

وأشاد بالتعاون المثمر بين الجامعة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمهد الطريق لمزيد من البرامج التدريبية التي تعزز المهنية في العمل الصحفي.