وزارة الثقافة تدشن مشروع "صناع المهارة"

مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمد معروف:

دشنت وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ قليل، مشروع "صناع المهارة"، خلال مؤتمر صحفي عقد بمسرح السامر، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقيادات الوزارة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مشروع "صناع المهارة" يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التى تضعها الدولة فى مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أنه خطوة جادة نحو تمكين الأجيال الجديدة وتحويل المساحات المتاحة إلى منصات حية للإنتاج ودعم أصحاب التجارب الناجحة في مختلف المجالات.

وأضاف وزير الثقافة، أن الاستثمار فى الإنسان هو أعظم استثمار، ومصر ماضية بخطوات واثقة فى هذا الطريق، بفضل تكاتف المواطنين وتعاون جميع الجهات والهيئات المعنية، ومنها الهيئة العامة لتطوير القطاع، التي تبذل مجهودًا كبيرًا لإنجاح هذه المبادرات.

وأكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن المشروع يأتى فى إطار رؤية وزارة الثقافة لبناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته الإبداعية والعملية، ليكون أكثر استعدادًا لمواجهة متطلبات العصر بثقة وكفاءة.

اقرأ أيضا:

جدل بشأن استخدام الحوامل لـ"الباراسيتامول".. ورد رسمي من الصحة

شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط- صور