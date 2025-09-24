مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، مساء أمس الثلاثاء، ندوة موسعة بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات؛ في إطار تعزيز التعاون وبحث الملفات المشتركة والوقوف على جهود المحافظة في عدد من المشروعات القومية؛ وعلى رأسها الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأدار الندوة الإعلامي حمدي رزق عضو الهيئة؛ بحضور الكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة، وعمرو الخياط والدكتور سامح محروس وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام، وعادل بريك المستشار القانوني للهيئة، والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة للاستثمار، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة، ووليد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار.

ومن محافظة الجيزة شارك وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ومحمود زين، مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد ممدوح مسؤول بالمكتب الإعلامي.

ورحب المهندس عبد الصادق الشوربجي بالمهندس عادل النجار، وأشاد بالتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها ومحافظة الجيزة باعتباره نموذجًا متميزًا للتكامل بين أجهزة الدولة.

وأكد الشوربجي أن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يحظى باهتمام القيادة السياسية والشعب المصري، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة من أهم وأكبر المحافظات المصرية وتحتاج إلى جهد متواصل ومستمر، وهو ما يظهر بوضوح من خلال حجم الإنجازات القائمة على أرض الواقع، وشدد على أن الصحافة القومية دائمًا داعم وسند لكل مجهود يتم بذله على أرض الواقع.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن سعادته بالوجود في الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا الدور التنويري والإعلامي للصحافة القومية، ومشيرًا إلى أن المحافظة بتعداد سكاني يتجاوز 10 ملايين نسمة تواجه تحديات ضخمة في مختلف المجالات، إلا أنها تسعى لتجاوزها من خلال مشروعات خدمية وتنموية كبرى.

وأوضح المحافظ أن الحدث الأبرز حاليًّا هو افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل؛ حيث تنفذ المحافظة خطة متكاملة لتطوير المنطقة والطرق المؤدية إليه تشمل رفع كفاءة طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم والطريق الدائري، فضلًا عن تحسين الصورة البصرية لتلك المحاور عبر زراعة 4 آلاف شجرة و2200 نخلة ودهان نحو 3 آلاف عقار، وتنفيذ 575 شخصية مجسمة، وقال النجار: لم نبخل بأي جهد في سبيل إنجاح هذا الحدث العالمي.

وأكد النجار أن المحافظة لا تتردد في اتخاذ أي قرار يدعم التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه في قطاع التعليم تم إدخال 22 مدرسة جديدة وتوسعات مع بداية العام الدراسي الحالي، بتكلفة بلغت 511 مليون جنيه، وفرت 619 فصلًا دراسيًّا جديدًا يسهم في خفض الكثافات الطلابية، لافتًا إلى إعادة تخصيص أرض لإقامة مجمع مدارس بمنطقة كعبيش لتفتيت الكثافات الطلابية بحي الهرم والمناطق المحيطة.

وجار تطوير مستشفى "أم المصريين" ليصبح بمثابة "قصر عيني" جديد، مع إنشاء جراج متعدد الطوابق وكوبري مشاة لخدمته، وكذلك الإحلال والتجديد الشامل لمستشفى بولاق الدكرور العام.

وتطرق المحافظ إلى ملف تعويضات المواطنين عن إزالات النفع العام والمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الصرف يتم وفق أولويات ومعايير محددة تضمن العدالة.

وأوضح النجار أن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" بمركزي الصف وأطفيح حققت نسب تنفيذ تجاوزت 90% في مختلف الخدمات وأن الاستعدادات جارية لبدء المرحلة الثانية بالمراكز المستهدفة (العياط، البدرشين، منشأة القناطر).

وأشار النجار إلى أهمية المنطقة الصناعية في أبو رواش باعتبارها منطقة واعدة تضم عددًا كبيرًا من المصانع حيث تعمل المحافظة على تلبية احتياجات المستثمرين من مرافق وطرق وخدمات أساسية بالتوازي مع تنفيذ أعمال تطوير وتسهيلات تمويلية بمنطقتي عرب أبو ساعد وجرزا الصناعيتين بالتعاون مع البنك الأهلي.

وأعلن المحافظ الانتهاء من المشكلة التاريخية لبرج نفق الهرم بعد حلها قانونيًا وهندسيًا وماليًا إلى جانب قرب افتتاح مشروع قرية "الديسمي الجديدة" التي تضم 256 وحدة سكنية وحظائر ملحقة بها مصممة لتكون تجمعات سكنية متكاملة.

وأكد النجار اهتمام المحافظة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة عبر التوسع في أسواق اليوم الواحد والمعارض الموسمية مثل "أهلًا رمضان" و"أهلًا مدارس"، حيث تم افتتاح 26 معرضًا في وقت واحد لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشار النجار إلى تخصيص 500 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لقطاع النظافة بالجيزة، مع بدء تطبيق منظومة الجمع من المنبع (الجمع المنزلي) بما يسهم في إحداث طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تنتج حاليًا 3 ملايين متر مكعب يوميًا، وتحتاج إلى نصف مليون متر مكعب إضافية، وسيتم إنشاء محطة جديدة لتغطية هذه الكمية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية.

أكد النجار، في ما يخص ملفات التقنين والتصالح، إنجاز أكثر من 75% من طلبات التقنين، و97% من طلبات التصالح خلال الفترة من مايو 2024 وحتى سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى إعادة تشغيل مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة تجريبيًا للتسهيل على أبنائنا الطلاب.

واستعرض المحافظ جهود مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين.

واختتم محافظ الجيزة كلمته مؤكدًا استمرار العمل في جميع القطاعات دون توقف وإنجاز المشروعات في مواعيدها المقررة والحرص الدائم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة ميدانية مباشرة وتواصل دائم مع الأهالي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد المهندس عادل النجار أن ما تحقق من إنجازات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة وبتكليفات القيادة السياسية في إطار رؤية متكاملة تسعى محافظة الجيزة من خلالها إلى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين مع الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشامل في مختلف القطاعات بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة.