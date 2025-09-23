وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي

استضافت قاعة نجيب محفوظ بماسبيرو أولى جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة الوطنية للإعلام لوضع خارطة طريق جديدة لتطوير الإعلام المصري.

وقال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة، في كلمته إن الهدف الاستراتيجي من عودة ماسبيرو بقوة يتمثل في دعم الأمن القومي المصري، وترسيخ قيم الانتماء، وتعظيم القوة الناعمة للدولة، وذلك من خلال تطبيق رؤية الدولة في بناء الإنسان وحماية الوطن.

وقدم إعلاميو ماسبيرو خلال الجلسة رؤى متعددة لتطوير البرامج والقنوات، وتعزيز التنافسية، واستعادة الريادة الإعلامية، إضافة إلى مناقشة تحسين البنية التحتية للمبنى والخدمات المقدمة داخله، وضمان جودة الاستديوهات والمحتوى الإعلامي.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الثانية الأسبوع المقبل، على أن تشمل جميع مذيعي ومذيعات الإذاعة والتليفزيون، وكبار المعدين والمخرجين، إلى جانب أسرة مجلة الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين من خارج ماسبيرو.

كما وجّه الحضور الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته الخاصة بحل أزمة المعاشات، ورقمنة الأرشيف الوطني، والإعداد لإطلاق الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، فضلاً عن دراسة تدشين منصة "ماسبيرو" وقناة للأطفال.

وشارك في اللقاء نحو 45 من مذيعي ومذيعات قطاعات التليفزيون والأخبار والقنوات المتخصصة، بحضور الأمين العام مجدي لاشين، ورؤساء القطاعات، ونائب رئيس التليفزيون.

