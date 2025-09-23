حفل جائزة هيكل.. نقيب الصحفيين: تكريم اليوم لصحافة تقف شامخة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حفل توزيع جائزة هيكل للصحافة العربية، يعود إلى بيته للعام الثاني على التوالي.

وأضاف خلال كلمته بحفل توزيع جائزة هيكل للصحافة العربية، مساء اليوم، بنقابة الصحفيين، أن هيكل لمع في عالم الصحافة حتى أصبح ناقلًا للأخبار إلى منبر للفكر والإبداع، مضيفًا: "ترحيب اليوم بمسيرة عطاء متصلة لصاحب البيت، الذي سيظل إرثه حاضرًا في كل جهد يُبذل من أجل صحافة حرة مهنية"، موضحًا أن التحديات التي تواجه المهنة تفرض علينا أن نسير على درب التطوير والحرية والمهنية.

وأكد البلشي عهدنا بالسير قدمًا من أجل صحافة نريدها أن تكون تعبيرًا راسخًا عن الناس وخطوة نحو المستقبل، فالتكريم اليوم تكريم لصحافة تقف شامخة واحتفاء ببقاء أثر الأستاذ وعطائه في صورة تعاون مع مؤسسة هيكل.

وتابع: "لا أنسى أن نقف إجلالًا لزملائنا الصحفيين الفلسطينيين الذين يكتبون بحروف من نور في ظل عدوان همجي يدخل عامه الثاني، ويبعثون رسالة أمل للمستقبل. تحية لمن علمونا كيف تكون المهنية، وتحية إكبار لكل الفلسطينيين".

وشارك في الحفل هدايات هيكل عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، والمفكر الكبير مصطفى الفقي، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والإعلامي شريف عامر، والإعلامية لميس الحديدي، وعمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام، وخالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وإبراهيم المعلم، والنقيب السابق يحيى قلاش، ووزير الخارجية السابق نبيل فهمي، والكاتب عبد الله السناوي، والإعلامية منى الشاذلي، والوزير منير فخري عبد النور، والكاتب يوسف القعيد.