الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي في قصر الاتحادية

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الرواندي إلى مصر.

وتأتي الزيارة في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

