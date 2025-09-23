بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي.. أول صور للناشط علاء عبدالفتاح داخل منزله مع

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل



وصلت عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي "بحر الصداقة – 2025"، والذي يُنفذ على مدار عدة أيام خلال شهر سبتمبر الجاري بمشاركة وحدات من القوات البحرية للبلدين.



ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات والأنشطة البحرية المتنوعة، بهدف صقل مهارات العناصر المشاركة ورفع كفاءتها القتالية، فضلًا عن توحيد المفاهيم العملياتية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.



ويأتي تدريب "بحر الصداقة – 2025" في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، بما يساهم في دعم أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات، وفقًا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.