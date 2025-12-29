إعلان

بدءً من يناير 2026.. أسعار جديدة لتذاكر المتحف المصري بالقاهرة

كتب : أحمد العش

06:02 م 29/12/2025

المتحف المصري بالتحرير

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، عن تحديث منظومة أسعار تذاكر الدخول إلى المتحف المصري بالقاهرة، وذلك في إطار خطتها الشاملة لتطوير آليات التسعير بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يواكب متطلبات التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

وكشفت الوزارة، أنه من المقرر تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، إذ تحدد سعر تذكرة الدخول على النحو التالي:

- الزائر المصري: 30 جنيهًا، والطالب: 10 جنيهات.

- الزائر غير المصري: 550 جنيهًا، والطالب: 275 جنيهًا.

وأكدت السياحة، أن المتحف المصري بالقاهرة جاهز تمامًا لاستقبال الزائرين من مختلف دول العالم وفق المنظومة الجديدة، مع الاستمرار في تقديم تجربة ثقافية وتعليمية متميزة تتيح للزوار التعرف عن قرب على روائع وكنوز الحضارة المصرية القديمة.

