وزير الري يشيد بجهود العاملين مع ختام موسم أقصى الاحتياجات المائية

كتب- محمد سامي:



عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة الري بالمحافظات مع نهاية موسم أقصى الاحتياجات المائية للعام الحالي 2025. وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الوزارة التي أسهمت في نجاح الموسم الصيفي، إلى جانب عرض موقف الفيضان للعام المائي الجاري، وكميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد.



وبحسب بيان، أعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره لجميع العاملين بالوزارة الذين بذلوا جهودًا متواصلة بروح وطنية عالية لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المياه، مؤكدًا أنهم نموذج مشرف للإخلاص والانضباط، والركيزة الأساسية لنجاح المنظومة المائية في مواجهة التحديات المتزايدة.



وأكد الوزير أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال التطوير والتحديث، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في معالجة وإعادة استخدام المياه، والتوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لإدارة الموارد المائية، بما يواكب متغيرات العصر ويدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف أن الوزارة تضع احتياجات المنتفعين في صدارة أولوياتها باعتبارها حقًا أصيلًا لهم، حيث تعمل على توفير كميات المياه بالكميات والتوقيتات المناسبة لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية، فضلًا عن توفير المناسيب التشغيلية اللازمة لمحطات مياه الشرب التي تتولى وزارة الإسكان من خلالها توصيل المياه للمواطنين بانتظام وأمان.



وأشار الدكتور سويلم إلى التنسيق الكبير والفعّال مع وزارة الزراعة، بما يضمن إدارة الموارد المائية والزراعية بشكل تكاملي، ويحقق الاستخدام الأمثل للمياه في خدمة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.



كما أشاد الوزير بمجهودات المصالح والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في إدارة عناصر المنظومة المائية بتنسيق متميز، الأمر الذي ساهم في تلبية الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الأجهزة المعنية بالوزارة واصلت جهودها أيضًا في مواجهة التعديات على المجاري المائية، بما يضمن استمرار إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون معوقات.