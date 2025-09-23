كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة لقاءًا تعريفيًا لمقررات فروعه بالمحافظات حول "دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح"، وذلك تمهيدًا لإطلاق حملة طرق الأبواب حول ذات الموضوع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس وياسمين قريطم مدير عام الحملات والتوعية بالمجلس والأستاذة مروة أبو النور بإدارة التعاون الدولي بالمجلس، والأستاذة إيزيس محمود مسئولة التدريب والتثقيف وخبراء وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة مقررات فروع المجلس في المحافظات وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة نسرين البغدادي على أن العنف ضد المرأة يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود تحقيق السلم المجتمعي حيث تتعدد أشكاله ليشمل العنف الأسري وختان الإناث وزواج الأطفال والإتجار بالنساء والفتيات وهي ممارسات تنعكس سلباً على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتُعطل مسيرة التنمية.

وأشارت البغدادي، إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال إصدار وتفعيل العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل حماية حقوق المرأة وتُسهم في التصدي لهذه الممارسات فضلاً عن إطلاق مبادرات وبرامج وطنية للتوعية بخطورة العنف بجميع أشكاله.

كما شددت على أهمية دعم الحوار الوطني والمجتمعي من خلال تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مختلف الأطراف باعتباره أداة فعالة للوصول إلى حلول واقعية ومشتركة للتحديات المجتمعية.

كما أكدت على أن إشراك كافة فئات المجتمع وبخاصة النساء والشباب في عملية صنع القرار وتعزيز آليات الحوار المجتمعي يُسهم في ترسيخ قيم العدالة والمواطنة ويعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت ياسمين قريطم أهداف ورسائل حملة طرق الأبواب " دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح" حيث أوضحت أهدافها العامة والتي تشمل تعزيز وعي النساء بأهمية دورهن في الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر داخل المجتمع وهو ما يتم العمل به بالتعاون مع الواعظات والراهبات منذ عام 2017 فضلا عن تمكين المرأة لتكون شريك فاعل في جهود السلام والتنمية المستدامة وتوعيتها بأهمية تجنب الشائعات.

فيما أوضحت مروة أبو النور دور مصر في التفاعل مع أجندة المرأة والسلم والأمن حيث كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لإحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد- 19 كما تم إنشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام عام 2021 وتعاون المجلس مع المركز في التنظيم ورش عمل لتعزيز دور المرأة في حفظ السلم.

وأكدت إيزيس محمود على أهمية سماع أصوات النساء من خلال حملات طرق الأبواب وبيان دورهن في مكافحة الإرهاب حيث استعرضت دور المجلس في توعية السيدات على مدار السنوات الماضية عبر الندوات التوعوية المختلفة مؤكدة على أهمية دور حملات طرق الأبواب في نقل الرسائل التوعوية المختلفة لدعم النساء.