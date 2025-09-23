شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهرت الفرحة على الوفد المصري بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ونشرت الإعلامية إيمان أبو طالب فيديو لمصافحة وحديث بين ماكرون ومدبولي بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صورًا لمشاركة الوفد المصري في الاجتماعات.

يذكر أن الإعلامية إيمان أبوطالب توجهت إلى مدينة نيويورك للمشاركة في التغطية الإعلامية لأعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي مشاركة أبوطالب، في هذا الحدث الدولي البارز في إطار حرصها على نقل صورة متكاملة للجمهور حول أبرز القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مع إلقاء الضوء على المواقف والرسائل التي يقدمها المجتمع الدولي.