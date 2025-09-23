شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميًا، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك خلال مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المؤتمر الدولى رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك.

أكد المهندس طارق شكريٍ، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمار في القطاع العقاري يُعد خيارًا آمنًا بنسبة 100%، مشددًا على استمرار القطاع في تحقيق أرباح مجزية للمواطنين.

عقد مجلس نقابة الإعلاميين، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة ما تم إنجازه ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها النقابة لتطوير الإعلام.

شهدت مناطق كوبري الخشب ومزلقان ناهيا في أحياء بولاق الدكرور والدقي زيارة مفاجئة من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حيث قام بالنزول إلى الشوارع وسط المواطنين لتفقد أوضاع النظافة ومخالفات الإشغالات.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، امتداد مسير قطاري 927 / 926 القاهرة / الإسكندرية إلى محطة أسيوط، وتشغيل خدمة جديدة بعربات ثانية فاخرة على خط القاهرة / أسيوط والعكس لخدمة ركاب الوجه القبلي.

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، قافلة تضم 6 سيارات محملة ببيض المائدة، تُباع الكرتونة منها بسعر 140 جنيهًا، وذلك في إطار خطة الوزارة للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في عدد من الميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ رسميًا في مصر، مشيرة إلى أنه يُعد فصل الاعتدال، حيث لا ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير ولا تنخفض بشدة.

وجّه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذه الفترة العصيبة من تاريخ المنطقة والعالم.

أكد المهندس هيثم فارس الخبير السياحي بمجال الشقق الفندقية، على أن مشروع مراسي البحر الأحمر الذي وقعته الحكومة مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين يمثل رسالة ثقة وطمأنينة ترسلها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين والعالميين.