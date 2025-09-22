إعلان

الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

كتب : مصراوي

11:35 م 22/09/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مؤكدًا أنه يمثل فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها لإنهاء عقود طويلة من الصراع والمعاناة.

وشدد الرئيس السيسي، في تغريدة على صفحته الرسمية "فيسبوك"، على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس مجرد حلم، بل هو حق أصيل ناضل الشعب الفلسطيني من أجله طويلاً، وساندته في ذلك شعوب العالم المحبة للسلام.

وأكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون الدائم بين شعوب المنطقة.

