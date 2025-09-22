رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مؤكدًا أنه يمثل فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها لإنهاء عقود طويلة من الصراع والمعاناة.

وشدد الرئيس السيسي، في تغريدة على صفحته الرسمية "فيسبوك"، على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس مجرد حلم، بل هو حق أصيل ناضل الشعب الفلسطيني من أجله طويلاً، وساندته في ذلك شعوب العالم المحبة للسلام.

وأكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون الدائم بين شعوب المنطقة.