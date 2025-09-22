أكد الإعلامي عمرو أديبٍ أن مصر أثبتت مجددًا التزامها الإنساني العميق من خلال نجاح أجهزتها في العثور على الطفل الفلسطيني خالد وشقيقه وسط عشرات الآلاف من النازحين تحت وابل النيران في غزة، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس قدرة مصر على الاستجابة السريعة للغوث الإنساني.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن هذه الواقعة تبرهن على أن مصر لا تتردد في مد يد العون، مشيرًا إلى أن فلسطين نادت "واطفلاه" فردت مصر بـ"الطفل أهو" في زمن قياسي.

وأشار أديب إلى أن اللجنة المصرية العاملة في غزة، التي كانت مجهولة للكثيرين، أصبحت حديث الجميع بفضل جهودها في إنقاذ الطفلين، موضحًا أن الطفلين، اللذين كانا يمشيان على الأقدام تحت ظروف قاسية، أصبحا اليوم في رعاية كاملة، يرتديان أفضل الملابس ويتنقلان بسيارة حديثة.

وتابع الإعلامي عمرو أديبٍ، أن هذه القصة تحولت من مأساة محتملة إلى قصة أمل، مؤكدًا أنه كان يخشى نهاية مأساوية لهما بسبب البرد والظروف الصعبة، لكنه استيقظ سعيدًا عندما علم بنجاح عملية إنقاذهما.

وشدد أديب على أن مصر تجسد معنى الإنسانية والرحمة في تعاملها مع القضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأجهزة المصرية تمكنت من تحقيق ما يصعب تحقيقه حتى في الظروف العادية، مثل العثور على طفل تائه في منطقة مثل إمبابة.

وأشار إلى أن الجهود المصرية في غزة تعكس وجودًا فاعلاً على الأرض، مؤكدًا أن هذه الاستجابة السريعة تؤكد مكانة مصر كملاذ إنساني يحتضن المحتاجين في أصعب الظروف.