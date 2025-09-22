إعلان

محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي بشكل مفاجئ ويوقف مسئولين عن العمل -(صور)

كتب : مصراوي

09:33 م 22/09/2025
    محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي
    محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي
    محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي
    محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي
    محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي (4)
    محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي
    محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي
    محافظ الجيزة يتفقد شوارع بولاق الدكرور والدقي

شهدت مناطق كوبري الخشب ومزلقان ناهيا في أحياء بولاق الدكرور والدقي زيارة مفاجئة من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حيث قام بالنزول إلى الشوارع وسط المواطنين لتفقد أوضاع النظافة ومخالفات الإشغالات.

وعاين المحافظ، حالة الشوارع والنظافة والخدمات.

وأصدر المحافظ قرارًا بإيقاف مسئولين عن الإشغالات والنظافة في أحياء بولاق الدكرور والدقي عن العمل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة.

