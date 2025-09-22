الأرصاد : بداية الخريف بأجواء معتدلة وفرص أمطار خفيفة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ رسميًا في مصر، مشيرة إلى أنه يُعد فصل الاعتدال، حيث لا ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير ولا تنخفض بشدة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، الذي تقدمه الاعلاميتان منى عبد الغني ومها بهنسي .. أن النصف الأول من الخريف قد يحمل بعض سمات فصل الصيف، إلا أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا بما يقلل من الإحساس بحرارة الطقس.

ولفتت إلى أن ظاهرة الشبورة المائية ستكون حاضرة في ساعات الصباح الباكر، وقد تصل في بعض الأيام إلى حد الضباب، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن الأسبوع الأول من الخريف سيشهد أجواء معتدلة مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة يومي الأربعاء والخميس، بما يساعد على تلطيف حالة الطقس، مع توقع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وبشأن درجات الحرارة، أكدت غانم أنها ستتراوح بين 31 و32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى حتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس حار رطب وقت الظهيرة، مقابل أجواء معتدلة ليلًا مع نسمات خريفية لطيفة.

ونصحت بضرورة الاستعداد التدريجي لتغير الفصول عبر تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وتغيير نوعية الملابس في فترات الصباح الباكر أو الليل المتأخر، موضحة أنه من الأفضل ارتداء جاكيت خفيف أو شال مع مطلع أكتوبر لتجنب نزلات البرد.

واختتمت بالتشديد على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية، والالتزام بالقيادة بهدوء وحذر خلال فترات الشبورة.