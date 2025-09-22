حمدين صباحي يعلق على قرار الإفراج عن علاء عبدالفتاح

علق حمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن علاء عبدالفتاح وذلك استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان

وقال صباحي في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": القرار الجمهوري بالإفراج عن علاء عبدالفتاح وآخرين خطوة إيجابية رغم تأخرها تستحق التحية والإشادة خصوصاً مع قرار إعادة قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة ولعلهم يكونا تعبيرا عن توجه لتصويب خلل فادح ومتواصل في الحياة السياسة تحتاجه مصر بدءً بالاغتسال من عار سجن أصحاب الرأي في مرحلة حرجة تنذر بمواجهة مع العدو الصهيوني المتمادي في تنفيذ مخطط التهجير . التهنئة والتحية للدكتورة ليلى سويف والأسرة الصابرة المثابرة والشجاعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو عن كل من:

1. سعيد مجلى الضو عليوة.

2. كرم عبد السميع إسماعيل السعدني.

3. ولاء جمال سعد محمد.

4. علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد.

5. محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف.

6. منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

