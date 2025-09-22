إعلان

بروتوكول تعاون بين إدارة الإشارة ومحافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

كتب : محمد سامي

06:47 م 22/09/2025

بروتوكول تعاون بين إدارة الإشارة ومحافظة الإسماعيل

وقع كلاً من اللواء أ ح هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء طيار أح أكرم محمـد جلال محافظ الإسماعيلية بروتوكول تعاون

لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مراكز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في كافة الوزارات والمحافظات لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات الاتصالات والمعلومات بمحافظة الإسماعيلية وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة والمساهمة في تأمين البنية التحتية المعلوماتية في مراكز العمليات والتحكم والتشغيل تماشياً مع رؤية المحافظة نحو التحول الرقمي الآمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

