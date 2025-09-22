أماكن وشروط استخراج اشتراكات السكة الحديد للطلاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استخراج اشتراكات لطلبة المدارس والجامعات بتخفيض اشتراكات القطارات لطلبة المدارس والجامعات.

ويتم استخراج اشتراكات الطلبة بتخفيض 81.25% على قطارات (ثالثة مكيفة - تهوية ديناميكية - تحيا مصر).

مدة اشتراكات السكة الحديد

يتم استخراج اشتراكات السكة الحديد لمدة 3 أو 6 أو 9 أشهر أشهر.

أماكن الاشتراكات

يتم استخراج الاشتراك ما بين أقرب محطة لمحل الإقامة المدون بالرقم القومي لصاحب الاشتراك أو ولي الأمر، وأقرب محطة للمدرسة أو الجامعة بحد أقصى 400 كم.

شروط الحصول على الاشتراك

- ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الاشتراك أو ولي الأمر.

- 2 صورة حديثة.

- شراء طلب الاشتراك وملء بياناته، وختمه بخاتم المدرسة أو الجامعة على أن يكون أحد الأختام مشترك على الصورة والطلب.

ولا يجوز استخدام الاشتراك إلا بمعرفة صاحبه، وإذا وُجد مع غير صاحبه يُعرض نفسه للمساءلة القانونية وإلغاء الاشتراك.

