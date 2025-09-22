4 أسباب وراء تصوير شركات الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

كتب- محمد صلاح:

كشف قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة للكهرباء، عبر منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن4 أسباب تدفع شركات توزيع الكهرباء لتصوير العداد مسبق الدفع، الذي يعمل بنظام شحن الكروت؛ سواء أكان ذكيًّا أم كوديًّا.

التحقق من الاستهلاك

- يتم تصوير عداد الكهرباء؛ لمعرفة كمية الكهرباء التي جرى استهلاكها في فترة زمنية محددة، وذلك لمعرفة التغيرات في الاستهلاك.

الاستعلام عن المشتركين

- معرفة معلومات المشتركين؛ مثل العنوان ورقم العداد، لتسهيل إجراءات التواصل معهم وحل أية مشكلة قد تطرأ.

القراءة عن بُعد

- يتم تصوير عداد الكهرباء في حالة وجود عدادات ذكية تستخدم تقنية القراءة عن بُعد؛ حيث يتم تحميل القراءة دون الحاجة إلى زيارة الموقع بشكل دوري.

الحماية من السرقات

- التحقق من عدم وجود أي تلاعب في العداد أو محاولة للسرقة أو الاحتيال في استهلاك الكهرباء.



