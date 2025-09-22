ما هو إعلان نيويورك الذي تبنته الأمم المتحدة لحل ا

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

رئيس شعبة الورق: ارتفاع أسعار الكتب رغم تراجع التكلفة "استغلال غير مبرر"

أكد عمرو خضر، رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الكتب والكتب الخارجية في السوق المصرية، هو "استغلال غير مبرر" على الرغم من تراجع أسعار الورق محليًا وعالميًا.

وقال "خضر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، إن هناك مؤشرات واضحة تؤكد أن أسعار الكتب كان يجب أن تنخفض وليس أن ترتفع.

وزير العمل: نخوض معركة حقيقية ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تخوض معركة حقيقية ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية وغير الملتزمة، والتي تستغل أحلام الشباب وتوقعهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال.

وقال جبران، في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إن هذا الملف كبير وخطير، وقد شهدت الفترة الأخيرة حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أسفرت عن إغلاق العديد من هذه الشركات المخالفة، حتى المرخصة منها إذا لم تلتزم بالقانون.

عمرو موسى: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة لتصحيح مسار تاريخي وتأسيس وضع قانوني جديد

أكد الدكتور عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، أن الاعتراف الأخير الذي قامت به دول كبرى مثل بريطانيا بالدولة الفلسطينية يمثل تصحيحًا لموقف تاريخي اتخذته هذه الدول، لا سيما بريطانيا التي امتنعت عن التصويت على قرار التقسيم عام 1947.

وأوضح موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن هذا التطور ينضم إلى حركة سياسية عالمية أصبحت فيها أغلبية دول العالم تعترف بدولة فلسطين.

وزير الشؤون النيابية: توصيات رئاسية لزيادة الضمانات وتوسع بدائل الحبس الاحتياطي

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، إن اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل ممارسة دستورية لصلاحياته، وليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ البرلمان المصري.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن عملية التشريع تتطلب موافقة الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، حيث يقوم البرلمان بإقرار القانون ثم يرفعه لرئيس الدولة لإصداره.

عمرو موسى: مصر تخوض "حربًا سياسية" مع إسرائيل والحرب العسكرية شديدة الخطورة

أكد الدكتور عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مصر تخوض حاليًا "حربًا سياسية كبيرة" مع إسرائيل، مشددًا على ضرورة كسبها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن التحرشات الإسرائيلية، سواء من خلال التصريحات أو التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، والتي تزعم أن مصر تخترق الاتفاقيات، هي جزء من هذه الحرب السياسية.

وزير الأوقاف: مبادرة "صحح مفاهيمك" تُعَدّ لبنة أساسية في بناء الإنسان المصري

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن بناء الإنسان يُمثِّل الهدف الأعلى لتجديد الخطاب الديني في مصر، مشيرًا إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" جاءت ثمرة جهد جماعي امتد لعدة أشهر بمشاركة مؤسسات الدولة وعلماء الأزهر والمفتي ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وقال الأزهري خلال تصريحاته لقناة الناس: "المبادرة تهدف إلى رصد السلوكيات الخاطئة وتقويمها في ضوء القيم الأخلاقية والدينية الصحيحة"، موضحًا أنها استفادت من خبرات علماء النفس والاجتماع والإعلام لتكون مقاربتها شاملة وعملية.