كتب- نشأت علي:

ثمن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقال البرلماني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبرهن دائمًا بأنه رئيس لكل المصريين ويضع ملف حقوق الإنسان علي رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن المواد التي تم إعادة القانون بسببها متعلقة بملف الحريات وحقوق الإنسان.

ووجه رئيس لجنة الشباب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي تلك الخطوة التي تعكس حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية، على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن إعادة النظر في هذه المواد ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار سيادة الدستور والقانون.