النواب يعود للانعقاد في الأول من أكتوبر لمناقشة الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

أكد مجلس النواب، أن أولى جلسات الدور السادس لدور الانعقاد العادي، ستعقد في الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المجلس.

وأكد مجلس النواب، أنه تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥.

كما أكد مجلس النواب انه سيتم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.