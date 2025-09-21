إيمان أبوطالب في نيويورك لتغطية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب- عمرو صالح:

توجهت الإعلامية إيمان أبوطالب إلى مدينة نيويورك للمشاركة في التغطية الإعلامية لأعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال شهر سبتمبر من كل عام، بمشاركة قادة وزعماء ومسؤولي دول العالم.

وتأتي مشاركة أبوطالب، في هذا الحدث الدولي البارز في إطار حرصها على نقل صورة متكاملة للجمهور حول أبرز القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مع إلقاء الضوء على المواقف والرسائل التي يقدمها المجتمع الدولي.

ومن المقرر أن تجري الإعلامية عدداً من اللقاءات الحصرية مع مسؤولين ومندوبين رفيعي المستوى من الوفود المشاركة، إلى جانب تقديم محتوى ميداني يعكس تفاصيل وكواليس هذا المحفل العالمي.

وأكدت أبوطالب أن الهدف من التغطية هو وضع المشاهد العربي في قلب الحدث، وتقديم رؤية شاملة لما يدور في أروقة الأمم المتحدة، بما يواكب تطلعات الجمهور لمتابعة أدق تفاصيل القضايا الدولية الراهنة.