إعلان

إيمان أبوطالب في نيويورك لتغطية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

11:59 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الإعلامية إيمان أبوطالب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

توجهت الإعلامية إيمان أبوطالب إلى مدينة نيويورك للمشاركة في التغطية الإعلامية لأعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال شهر سبتمبر من كل عام، بمشاركة قادة وزعماء ومسؤولي دول العالم.

وتأتي مشاركة أبوطالب، في هذا الحدث الدولي البارز في إطار حرصها على نقل صورة متكاملة للجمهور حول أبرز القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مع إلقاء الضوء على المواقف والرسائل التي يقدمها المجتمع الدولي.

ومن المقرر أن تجري الإعلامية عدداً من اللقاءات الحصرية مع مسؤولين ومندوبين رفيعي المستوى من الوفود المشاركة، إلى جانب تقديم محتوى ميداني يعكس تفاصيل وكواليس هذا المحفل العالمي.

وأكدت أبوطالب أن الهدف من التغطية هو وضع المشاهد العربي في قلب الحدث، وتقديم رؤية شاملة لما يدور في أروقة الأمم المتحدة، بما يواكب تطلعات الجمهور لمتابعة أدق تفاصيل القضايا الدولية الراهنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمان أبو طالب الأمم المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء