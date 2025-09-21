كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مصر تخوض حاليًا "حربًا سياسية كبيرة" مع إسرائيل، مشددًا على ضرورة كسبها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن التحرشات الإسرائيلية، سواء من خلال التصريحات أو التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، والتي تزعم أن مصر تخترق الاتفاقيات، هي جزء من هذه الحرب السياسية.

وقال موسى إن الحديث عن حرب عسكرية بين مصر وإسرائيل في الظروف الحالية هو أمر شديد الخطورة، ولهذا يجب التركيز على كيفية إدارة الصراع السياسي.

وأشار عمرو موسى إلى وجود تحول واضح في التحالفات الدولية، حيث أثبتت الوقائع أنه لا يمكن الاعتماد على دولة واحدة للدفاع عن الدول العربية.

وتابع أن الدول العربية، ودول الخليج على رأسها، تبحث عن حلفاء جدد للدفاع عنها والمشاركة في حمايتها في حال استمرار الاعتداءات والفوضى التي تسببها إسرائيل، مثلما حدث في اعتداءاتها على الأراضي القطرية.

وأكد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مصر لديها الكثير من "الكلام الذي لم ينتهِ بعد" فيما يتعلق بمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تخالف روح أي معاهدة.

وشدد الدكتور عمرو موسى، على أن مناقشة احتمالات الحرب لا يجب أن تكون على الهواء مباشرة، وأن هناك مساحة للتحركات الرسمية التي يجب أن تُترك للدولة.