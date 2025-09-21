إعلان

الشباب والوزراء يرددون شعار "إنسان مصري قوي" بإطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"

01:37 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

كتب – محمود مصطفى أبوطالب

شهدت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة إطلاق فعاليات المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، حيث ردد الشباب والوزراء المشاركون شعار المبادرة "إنسان.. مصري.. قوي"، استجابة لدعوة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال كلمته في الحفل الشعبي لانطلاقة المبادرة.

وحضر الفعاليات عدد من الوزراء وكبار الشخصيات، بينهم الدكتور كامل الوزير نائب الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وعدنان فنجري وزير العدل، وكريم بدوي وزير البترول، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، إلى جانب السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وانطلقت المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تنظمها وزارة الأوقاف اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، بالتزامن مع فعاليات موازية في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدولة ووزارة الأوقاف لبناء الإنسان المصري، باعتباره محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

