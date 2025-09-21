بالأسماء.. الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بالموافقة على رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.

وتضمن القرار، الذي حمل رقم 1395 لسنة 2025 ونشرته الجريدة الرسمية، أسماء المواطنين المشمولين برد الجنسية، وهم:

عمرو محمد عبد العزيز – الجيزة – 30/9/1986، وسمير سيد فهمي – الجيزة – 15/11/1992، وأحمد عبد الله محمد – الشرقية – 12/9/2002، ومحمد إبراهيم محمد – الشرقية – 6/8/1973، وأحمد عبد الحي عبد الحميد – الغربية – 18/7/1990، وياسر محمد إبراهيم – الغربية – 6/1/1968، وأحمد علاء الدين علي – الإسكندرية – 26/3/1986، وأمجد سيف عازر – الإسكندرية – 6/9/1968، ومحمود محمد العزب – الدقهلية – 24/10/1985، ومدحت رمضان عوض – الدقهلية – 4/10/1982، ومحمد نادي شحاتة – المنوفية – 22/8/1971، ومارك ميخائيل حنا الله – أسيوط – 27/11/198، ومحمد عباس فهمي – النمسا – 17/2/2005، وباسم سامي أحمد – ليبيا – 18/6/1990، ومينا وجيه منير – القاهرة – 26/9/1988، وعبد الرحمن ممدوح السيد – القاهرة – 16/12/1987، وإسماعيل أحمد أيمن محمد – القاهرة – 11/3/1988، ومحسن محمد إمام – القاهرة – 7/11/1956، وماجد ظريف إسكندر – القاهرة – 7/3/1975، وعادل قسطور بخيت – القاهرة – 24/6/1968، وضحى محمد سليمان – القاهرة.

اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟