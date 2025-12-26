هل الذهب مرشح لزيادة قوية في 2026؟.. رئيس الشعبة يوضح

علق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، على الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب خلال العام 2025، مؤكداً أن هذا العام يمكن تسميته "العام الذهبي للذهب".

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، حيث قال: "الزيادة تخطت أو اقتربت من 75% زيادة سنوية من بداية 2025 لنهايتها".

وأضاف ميلاد: "الذهب على المستوى المحلي بيزيد بـ2200 جنيه كل جرام من عيار 21.. أرقام قياسية تتحقق، كلها قياسية منفردة ومتميزة من نوعها يمكن لم تحدث في التاريخ من قبل".

وأشار إلى أن "الذهب مصبرش لأول 2026 وبدأ يتخطى حاجز الـ4500 دولار للأونصة بشكل مفاجيء".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء، أجاب رئيس شعبة الذهب: "الذهب ملوش سقف، والأسعار ممكن تطلع للسما.. بنشوف أرقام قياسية ومازال قدامه فرصة للزيادة".

وتوقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن الربع الأول من 2026 قد يشهد وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار"، مما يعني وصول الجرام محلياً لـ6000 جنيه وأكثر.

وعن سبب هذه القفزات التاريخية، أوضح ميلاد: "كل الدلائل والمؤشرات بتؤكد على أنه رايح في الحتة دي.. مازال الفيدرالي الأمريكي بيخفض الفايدة".

وفي نصيحة للمواطنين، أكد ميلاد: "ما تبيعش الدهب.. احتفظ بيه لغاية لما تبقى عايز فلوس أو مضطر.. حوش فيه بدل ما تحوش فلوس أو دولار.. ولو معاك فلوس اشترى ذهب".

