الأرصاد: تقلبات جوية متوقعة مع بداية فصل الخريف الأسبوع المقبل

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات ساحلية شهدت أمطارًا متفاوتة الشدة خلال اليومين الماضيين، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وذلك في مناطق مثل مطروح والعلمين والإسكندرية، مع امتداد محدود لكميات أمطار أقل إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الأمطار جاءت نتيجة امتداد منخفض جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، مما أدى إلى سقوط أمطار بدأت من ساعات الفجر واستمرت على مدار اليوم.

وأضافت أن هذا الطقس المصحوب بالأمطار تسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بسبب زيادة سرعة الرياح التي وصلت إلى حدّ ارتفاع الأمواج إلى نحو 4 أمتار، خاصة في المنطقة الغربية من البحر المتوسط.

وتابعت الدكتورة منار غانم: "يوم الإثنين المقبل يُعد البداية الرسمية لفصل الخريف، الذي يُعرف بأنه فصل الاعتدال في درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن النصف الأول من الخريف قد يحمل معه بعض سمات فصل الصيف، حيث من المتوقع أن تشهد بعض الأيام درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النصف الثاني من الخريف سيكون أكثر برودة وأقرب إلى أجواء الشتاء، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل منتظم خاصةً في المناطق الساحلية التي تشهد تقلبات جوية مفاجئة.