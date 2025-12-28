هل نشهد ارتفاعًا لأسعار اللحوم في 2026؟.. وزير الزراعة يجيب

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وتوافر المنتجات في السوق مع زيادة التصدير.

وقال فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن اللحوم الحمراء هي الاستثناء الذي قد يشهد بعض الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أن الاكتفاء الذاتي منها 60% فقط، مضيفاً أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 70% العام المقبل من خلال تحسين السلالات.

وأوضح فاروق أن مصر تنتج 60% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء وتستورد الباقي، مشيراً إلى أن الأسعار العالمية مرتفعة وتتأثر بالأحداث الجيوسياسية والأوبئة في دول مجاورة مثل السودان والصومال التي كانت مصادر رئيسية للرؤوس الحية.

وتابع فاروق، أن التجار والوسطاء لهم تأثير مباشر في الأسعار، مؤكداً أن أسعار الدواجن حالياً تغطي التكلفة فقط دون ربح كبير بفضل الاكتفاء الذاتي الكبير.

وأكد فاروق، أن المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفاكهة ستشهد استقرارًا طالما الظروف العالمية مستقرة، مشددًا على أن الإنتاجية العالية والتصدير القوي يساهمان في توافر السلع بأسعار معقولة.

