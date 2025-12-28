كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب تصريحات وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط حول الإصلاح الاقتصادي بعد مغادرته الوزارة.

وأشار أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن معيط لم ينفذ الإصلاحات التي يتحدث عنها حاليًا خلال فترة تواجده في سدة المسؤولية سابقًا.

وأوضح أديب أن الوزير السابق كان يرى 50% فقط من الموازنة، داعيًا لضم كافة الأموال ضمن موازنة واحدة موحدة.

وأكد أديب أن الإصلاحات الاقتصادية ليست سهلة، لكنها تتطلب اتخاذ قرارًا واضحًا وحاسمًا من أجل تعظيم المجهودات الوطنية.

وتوقع الإعلامي أن عام 2026 لن يشهد ضغوطًا جيوسياسية كبيرة، مما يمنح الدولة فرصة تاريخية للإصلاح بدون أعذار.

ولفت أديب إلى أن تراجع الديون وفوائدها خلال العام المقبل سيمنح الاقتصاد المصري "تنفسًا" وقدرة أكبر على المناورة والمرونة.

وشدد أديب على أن مصر تمتلك العقول القادرة على إدارة الملف الاقتصادي بفاعلية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام في المستقبل.

ودعا أديب إلى وضع حد أدنى جديد للأجور وتقديم حوافز ضريبية قوية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية

