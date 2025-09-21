مجلس الشيوخ ينهى الاستعداد لاستخراج كارنيهات النواب الجدد

كتب- نشأت علي:

انهت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، استعداداتها لاستقبال الفائزين في الانتخابات الأسبوع الجاري عبر جدول زمني محدد، لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج كارنيه العضوية.

وأرسلت الأمانة دعوة للأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 سبتمبر الجاري، بمقر المجلس بالمبنى الحالي بشارع القصر العيني.

وأكدت الأمانة، أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، سيتم استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي).

وفي يوم الأربعاء 24 سبتمبر، استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

ومن المقرر أن يتسلم كل نائب حقيبة بها جهاز تابلت ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ونسخة من الدستور ونسخة من قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك تمهيدًا لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس في أكتوبر المقبل.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث اشترطت أن يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، قبل ممارسة مهام عملهم.

و يترأس الجلسة، أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، يعقبها إجراءات أداء اليمين الدستورية.

ويجب أن يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية ونصها كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتنص المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.