كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إثيوبيا في تشغيل سد النهضة تمثل تهديدًا مباشرًا للسودان.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن أديس أبابا قامت بملء المخزون المخصص للطوارئ، وهو ما يُعد تصرفًا خطيرًا قد يعرّض الأراضي السودانية للغرق في حال حدوث فيضان عالٍ خلال الفترة المقبلة.

وأكد علام أن المخزون المائي للسد يتكون من 3 أجزاء: مخزون للمواد الرسوبية، ومخزون حي لتوليد الطاقة، ومخزون طوارئ مُخصص فقط لمواجهة الفيضانات العالية.

وأشار الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إلى أن استخدام إثيوبيا لهذا المخزون دون مبرر يمثل تصرفًا غير مسؤول.

وفيما يخص مصر، أكد وزير الري الأسبق أن الوضع يختلف، حيث لا توجد مخاطر مباشرة على المدى القريب.

وأوضح أن التأثيرات السلبية للسد على مصر تظهر فقط في فترات الجفاف الممتدة، والتي من المتوقع أن تبدأ مع سنوات الفيضانات المنخفضة اعتبارًا من العام المقبل.