كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مصر نجحت في جذب استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، أن هذه المنطقة كانت غير مؤهلة تمامًا، وقامت الهيئة بتطويرها ووضع البنية التحتية اللازمة لها لاستقبال المشاريع.

وأكد متحدث الوزراء، أن الاستثمارات الجديدة تتركز في 40 مشروعًا، منها مصنعان لشركات تركية وصينية تم افتتاحهما اليوم في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأوضح أن هذه المصانع بدأت بالفعل في الإنتاج، وتهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتوطين التكنولوجيا.

وأشار الحمصاني إلى أن جذب هذه الاستثمارات يأتي في إطار السياسة العامة للهيئة لتوطين الصناعة، مشددًا على أن المصانع التي تعمل في المنطقة تصنع علامات تجارية عالمية لصالح شركات كبرى، وأن منتجاتها يتم تصديرها للخارج.

وأكد أن هذه الخطوة تسهم في زيادة المكون المحلي، مما يساعد على تقليل فاتورة الواردات وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وشدد الحمصاني، أن هناك مباحثات تتم حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة، وخاصة من السعودية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن استثمارات جديدة سيتم فور الانتهاء من المفاوضات.