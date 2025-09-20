كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية سنغافورة، ثارمان شانموجار أتنام، وقرينته جين يوميكو إتوجي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السنغافوري إلى مصر

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

19 صورة.. الإعلامية حياة الدرديري تحتفل بخطبة ابنتها في الساحل الشمالي

احتفلت الإعلامية حياة الدرديري، بخطبة ابنتها منة الله، الحاصلة على بكالوريوس الإعلام، على مهندس الديكور رياض محمود، في أجواء عائلية مميزة أقيمت بالساحل الشمالي.

السيسي ورئيس سنغافورة يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

توافق بشأن غزة.. نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السنغافوري

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السنغافوري وقرينته إلى مصر.

حالة الطقس غدًا.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الأحد 21 سبتمبر 2025، على مختلف مناطق الجمهورية.

وزير العمل يعلن عن فرص تشغيل للشباب ويحذر من العروض الوهمية

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل مبادرة جديدة تستهدف الشباب من خلال توفير فرص عمل ومنح تدريبية متخصصة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى التوظيفي الذي يقام بمعهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة.

25 مليار دولار صادرات و500 ألف وظيفة.. تفاصيل منطقة القنطرة غرب الصناعية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بزيارة منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم من افتتاح مشروعات صناعية جديدة يعد ثمرة لسنوات طويلة من العمل والاستثمار في البنية الأساسية.

40 مليون دولار.. افتتاح مصنع "إروجلو جارمنت" التركي بالقنطرة غرب

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الوزراء المعنيين، ومحافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسفير التركي بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الشركات.

"الصحة" تطلق خطة التأمين الطبي تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد

أطلقت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الشاملة للعام الدراسي 2025/2026، والتي تركز على تعزيز الطب الوقائي والرعاية الصحية الأساسية في المنشآت التعليمية.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2025.. كليات الشهادات الكندية

أعلن مكتب التنسيق، اليوم السبت، بيانًا بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة كندية لعام 2025، ضمن تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

رئيس الوزراء يفتتح عددًا من مشروعات "القنطرة غرب الصناعية"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

