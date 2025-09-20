كتب- محمد سامي:

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إتاحة استمارات تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد إلكترونياً لمدة 3 أشهر، موضحة أن الخدمة متاحة لجميع أرباب الأسر، سواء المستفيدين من الدعم التمويني أو غير المستفيدين، بما يتيح إضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن تحديث البيانات بدقة يُعد خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته في تعزيز عدالة التوزيع وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت أنه للتيسير على المواطنين، يمكن ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط (http://digital.gov.eg)،

ثم اختيار خدمات التموين، ومن بينها خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن"، مع قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لبدء الخدمة.

ولفتت إلى أنه في حال وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن 15999 الخاص بمركز خدمة المواطنين للحصول على المساعدة.