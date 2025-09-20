مكتب براءات الاختراع بجهاز الملكية الفكرية يحصل على شهادة الأيزو

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية، عن نجاح مكتب براءات الاختراع بالجهاز المصري للملكية الفكرية في تجديد شهادة أيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة.

وأشار عزمي في بيان صحفي إلى أن هذا يتسق مع مساعي الجهاز المصري للملكية الفكرية لإدارة نظام متوازن وعالي الجودة للملكية الفكرية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام نظام الملكية الفكرية بفعالية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال عزمي: يأتي ذلك أيضًا في إطار التزام الجهاز بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وبوجه خاص الهدف الاستراتيجي الأول وهو حوكمة البيئة المؤسسية للملكية الفكرية والذي ينبع منه إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية لإدارة الجودة في عمليات الجهاز والخدمات التي يقدمها.

وأكد عزمي أن العمل سوف يستمر بالجهاز على أحدث السبل ومعايير الجودة بكافة قطاعات الملكية الفكرية الأخرى حتى تحذو حذو مكتب البراءات ويطبق الجميع معايير الجودة للحصول على شهادة الأيزو، وذلك تحقيقا للهدف الاول فى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى المراحل القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب براءات الاختراع كان قد حصل على شهادة الأيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة في سبتمبر ٢٠٢٢ مما منح المكتب قوة الاستمرار بكفاءة وجودة عالية.

