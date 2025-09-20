انضمام الخبير الاقتصادي مدحت نافع لمجلس أمناء حزب العدل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن حزب العدل، عن انضمام الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إلى مجلس أمناء الحزب، في إطار حرصه على استقطاب الكفاءات المرموقة وأصحاب الخبرات الواسعة في مختلف المجالات، لدعم رؤيته وتوجهاته المستقبلية.

يشغل "نافع"، حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميتاليوم للتنمية الصناعية والعقارية، وكذلك الشركة العربية للسبائك، إلى جانب عضويته ومقرريته للجنة الاقتصاد الكلي، إحدى اللجان الاستشارية التابعة لرئيس مجلس الوزراء.

كما يعمل خبيرًا استشاريًا في مجالات التمويل والتنمية المستدامة والحوكمة بعدد من المشروعات الممولة من مؤسسات دولية وإقليمية داخل مصر وخارجها.

وسبق له أن تولى منصب مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات، ورئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية كعضو منتدب ورئيس مجلس إدارة.

كما شغل عضوية مجالس إدارة العديد من الكيانات الاقتصادية، منها: شركة مدينة دمياط للأثاث، مركز بحوث وتطوير الفلزات، شركة حلوان للأسمدة، فضلًا عن رئاسته لجنة المراجعة بالشركة الأخيرة.

أما على الصعيد الأكاديمي، فقد حصل د. نافع على الدكتوراه بامتياز في علم الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويعمل أستاذًا للاقتصاد بجامعة النيل، إلى جانب عضويته بهيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد البحوث والدراسات العربية.

ويضم مجلس أمناء حزب العدل حاليًا كلًّا من: الدكتور حسام بدراوي، السفير مجدي عامر، المحاسب أشرف عبد الغني، والدكتور مدحت نافع.

