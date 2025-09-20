الرئيس السيسي يستقبل رئيس سنغافورة بقصر الاتحادية

كتب- أحمد الجندي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية سنغافورة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

تأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وجاء ذلك، في نبأ عاجل، أذاعته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.

