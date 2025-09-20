إعلان

الرئيس السيسي يستقبل رئيس سنغافورة بقصر الاتحادية

01:28 م السبت 20 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

كتب- أحمد الجندي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية سنغافورة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

تأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وجاء ذلك، في نبأ عاجل، أذاعته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.

