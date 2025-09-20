برلماني يطالب بالكشف عن خطة استقبال ضيوف المتحف الكبير

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، بشأن حجم الاستعدادات الجارية لاستقبال كبار ضيوف مصر من مختلف دول العالم خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أضخم صرح حضاري وثقافي عالمي.

وأكد "طنطاوي"، في سؤاله، أن لحظة افتتاح المتحف ستكون محط أنظار العالم أجمع، الأمر الذي يستدعي وضع خطة استثنائية على أعلى مستوى من جانب الوزارات والمحافظات المعنية، بما يعكس مكانة مصر التاريخية والحضارية.

وتساءل النائب عن خطة وزارة الطيران المدني لتسهيل إجراءات وصول الوفود الدولية وتخصيص مسارات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع كبار الضيوف، وترتيبات محافظتي القاهرة والجيزة فيما يتعلق بحركة المرور وتأمين انتقال الوفود من المطارات وحتى مقر المتحف، وآليات التنسيق بين وزارات السياحة والآثار والداخلية والتنمية المحلية لضمان تقديم صورة مشرفة لمصر.

كما اقترح النائب تخصيص صالات استقبال فندقية الطابع داخل المطارات مزودة بفرق بروتوكول على أعلى مستوى، وإعداد مسارات مرورية محددة وآمنة بعيدًا عن الزحام، إلى جانب تطوير وتجميل المحاور المؤدية إلى المتحف، وتوفير فرق إعلامية وسياحية للتعريف بالمتحف والكنوز الأثرية، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن دولي للتواصل مع الوفود وتسهيل أي مشكلات قد تواجههم.

واختتم "طنطاوي" بالتأكيد على أن نجاح هذه اللحظة التاريخية لن يعكس فقط صورة مشرفة لمصر أمام العالم، بل سيؤكد أن المتحف المصري الكبير يمثل جسرًا حضاريًا يربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق.