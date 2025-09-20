كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل من حاملي الرخصة المهنية درجة ثانية، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية "سائق واعٍ.. لطريق آمن".

وأوضحت الشركة القابضة، في بيان، أن المرحلة الأولى أسفرت عن تخريج 103 سائقين من حاملي الرخصة درجة أولى، وتسليمهم شهادات معتمدة، وهو ما أكد أهمية المبادرة ودورها في رفع الوعي والقدرات المهنية للسائقين وتعزيز القيادة الآمنة، الأمر الذي شجع على التوسع ليشمل فئات جديدة تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالاستثمار في تنمية الكوادر البشرية.

وأكدت الوزارة، أن المبادرة لا تقتصر على كونها برنامجًا تدريبيًا قصير المدى، بل تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى إعداد جيل جديد من السائقين يتمتع بالوعي والمسؤولية والانضباط، بما ينعكس إيجابًا على معدلات السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

ويتم تنفيذ البرنامج على مدار يومين متتاليين وفق منهج متكامل يجمع بين الجانب النظري والعملي، ويتضمن:

- محاضرات حول الصيانة الوقائية للمركبات وأعطال المحرك والدوائر الكهربائية وطرق معالجتها.

- جلسات في الصحة النفسية والسلوكية، مع التركيز على كيفية التعامل مع الضغوط المهنية.

- شرح تفصيلي لقواعد المرور والإشارات والتطبيقات العملية لها.

- تدريب ميداني مكثف على مهارات القيادة الآمنة والاحترافية تحت إشراف خبراء من الإدارة العامة للمرور ومدربين معتمدين.

ويحصل السائقون الذين يجتازون البرنامج بنجاح على شهادات معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة داخل الشركات التابعة لوزارة النقل.

كما كشفت الشركة القابضة أن البرنامج سيستمر ليشمل مختلف فئات السائقين من حاملي الرخص الأخرى، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا بحث آليات التوسع في المبادرة الوطنية من خلال التعاون مع النقابات والجهات المعنية، وذلك في إطار خطة مستقبلية لإنشاء مركز تدريب متطور بمدينة العاشر من رمضان تابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

