كتب- عمرو صالح:

وجّه المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدعوة لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، ونخبة من القيادات النقابية ونقباء الصحفيين السابقين للاستماع إلى أفكارهم وتصوراتهم لتحديث وتطوير المحتوى الإعلامي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المحتوى الإعلامي، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنجاز خارطة الطريق نحو منتج إعلامي يواكب مستحدثات العصر.

يحضر اللقاء الكاتب الصحفي الكبير جلال عارف، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، والكاتبة الكبيرة أمينة شفيق، والكاتب الصحفي حاتم زكريا، والكاتب الصحفي خالد ميري الأمين العام للصحفيين العرب، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل النقابة، ومن أعضاء النقابة كل من الكاتب الصحفي محمد شبانة، والكاتب الصحفي عبدالرءوف خليفة، والكاتب الصحفي حسين الزناتي، والكاتب الصحفي محمد يحيى، والنقابية السابقة دعاء النجار.

وصرح رئيس الهيئة المهندس عبدالصادق الشوربجي بأن جلسات الأربعاء ستتضمن جلسة خاصة لنخبة من خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسيناقش الحضور الورقة المقدمة من الهيئة التي أعدتها لجنة التطوير المهني برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، بالمشاركة مع مركز الأهرام برئاسة الدكتور أيمن عبدالوهاب مدير المركز.

يحضر جلسات الأربعاء وكيل الهيئة الوطنية الكاتب الصحفي علاء ثابت، والأمين العام مروة السيسي، وأعضاء الهيئة: الكاتب الصحفي عمرو الخياط، والدكتور سامح محروس، ومستشار رئيس الهيئة الكاتب الصحفي أحمد مختار.

ووجّه رئيس الهيئة الدعوة لرؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية الرئيسية: الدكتور فايز فرحات، وماجد منير (مؤسسة الأهرام)، وإسلام عفيفي، والدكتور أسامة السعيد (مؤسسة أخبار اليوم)، وأحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وتستكمل الهيئة حلقاتها النقاشية يوم الأحد المقبل مع نخبة من شباب الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية في جلستين متواليتين، لاستكمال الخارطة التي يشارك في صياغتها نخبة ممثلة لأجيال المهنة، ولا سيما أجيال العصر الرقمي.

كانت الهيئة عقدت في الأسبوعين الماضيين عددًا من جلسات الاستماع لشيوخ المهنة وكبار الكتّاب ورؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء تحرير البوابات الإلكترونية، وستواصل جلساتها بتمثيل مختلف الأطياف الصحفية.